Двигатель потерпевшего крушение в Муане Boeing 737–800 восстановили

Южная Корея отправит бортовой самописец с упавшего в Муане самолета в США

Власти Южной Кореи отчитались о последних данных по расследованию крушения самолета Boeing 737–800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муана. В пресс-службе министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщили, что специалисты восстановили один из поврежденных двигателей для поиска вышедших из строя деталей.

В ближайшее время инженеры проведут восстановление других технических частей потерпевшего крушение самолета, включая хвостовое оперение и шасси.

Получивший повреждения бортовой самописец в ближайший понедельник, 6 января, отправят в США для восстановления записи и получения расшифровки. Данные речевого регистратора, который находился в кабине пилотов, уже готовы для изучения.

Медицинские эксперты завершили опознание 179 погибших по отпечаткам пальцев и ДНК. В похоронное бюро доставили 70 тел, остальные трупы остались в морге.

Самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муана 29 декабря. Борт прилетел из Бангкока и при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где врезался в стену ограждения. Жертвами крушения стали 179 человек.

Полиция Южной Кореи провела обыски в офисах авиакомпании Jeju Air. К расследованию также подключились следователи из США.