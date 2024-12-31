Безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 проверят в Южной Корее

Военные Южной Кореи после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air проведут проверку безопасности всех самолетов на такой базе. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Минобороны 30 декабря поручило на всех уровнях подразделений провести специальные меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами компании Boeing и другими воздушными судами. Военные проведут проверки безопасности всех роторных воздушных судов, состоящих в вооруженных силах», — заявили в штабе.

ВВС Южной Кореи также начали проверку бортов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных на базе коммерческого самолета Boeing 737-700.

Следовавший рейсом из Бангкока самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air разбился утром 29 декабря в Муане. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену ограждения, погибли 179 человек.