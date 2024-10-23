Две страны променяли Великобританию на БРИКС

Некоторые союзники Великобритании предпочли поехать в Россию на саммит БРИКС вместо встречи глав стран Содружества Наций. Это свидетельствует о снижении влияния Лондона, написала газета Politico.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, оба планируют пропустить саммит ради БРИКС», — отметили в статье.

Встреча глав правительств стран Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, в ней участвуют король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер.

По данным издания, в этом году саммит решили лично посетить представители 55 стран. Это мероприятие проходит одновременно с саммитом БРИКС в России.

В первый день саммита президент РФ Владимир Путин переговорил тет-а-тет почти со всеми лидерами стран, приехавшими на встречу. Также в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он встретится с российским лидером 24 октября, чтобы обсудить актуальные международные проблемы том числе конфликт на Украине.