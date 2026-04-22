Две сотни туристов застряли на горе в Бразилии из-за полиции

G1: более 200 туристов оказались заблокированы на горе в Бразилии из-за полиции

Порядка 200 человек оказались заблокированы на горе Морро-Дойс-Ирмаос в Рио-де-Жанейро из-за масштабной полицейской операции. Об этом сообщил портал G1 .

По информации источника, путешественники оказались в ловушке, когда силовики перекрыли основной проезд к достопримечательности.

Причиной стала ожесточенная перестрелка между правоохранителями и возможными участниками банды «Командо Вермелью». Стрельба началась, когда группы туристов наблюдали восход солнца — одно из самых популярных времен дня для посещения этого маршрута.

«Мы ждали рассвета, и вдруг гиды попросили нас сесть. Мы услышали выстрелы. Было страшно, но ситуация под максимальным контролем. Я по-прежнему рекомендую этот маршрут всем», — рассказала о ситуации одна из туристок — Матильда Оливейра.

Спустя несколько часов отдыхающим разрешили спуститься с горы, никто не пострадал.

