Две итальянки нашли 86 тысяч евро в выброшенной мебели в Болонье

В Болонье две женщины нашли 86 тысяч евро в выброшенной на улицу мебели. Подробности сообщила газета Corriere di Bologna .

Судя по документам, итальянки обнаружили деньги и обратились в бюро находок 1 апреля 2025 года. Вся сумма поступила на хранение в муниципалитет.

На деньги претендовали две женщины, обнаружившие их в мебели, и наследник ее прежнего владельца. В конце июля трое претендентов достигли соглашения. Одна из женщин получила 33 тысячи евро, остальную сумму поделили между собой наследник и вторая женщина.

К берегам Сицилии в конце июля прибило несколько сумок с бумажными купюрами. В них обнаружили 600 тысяч фунтов стерлингов. Сумки сбросили с катера, который дрейфовал вдоль побережья из-за проблем с двигателем.