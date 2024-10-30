Две европейские страны решили восстановить поставки российской нефти через Украину

Компания МОL в сентябре прокачала на свои нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии около 300 тысяч тонн нефти по проводу «Дружба» транзитом через Украину. В результате предприятия могут восстановить нефтепереработку, сообщил «Коммерсант».
Трейдер венгерской МОL взял на себя ответственность по прокачке приобретенного у ЛУКОЙЛа «черного золота» через Украину. Это произошло после того, как в конце июня украинские власти ввели санкции против российской компании.
Теперь МОL сама забирает объемы нефти до пересечения на украинско-белорусской границе и оплачивает транзит. Всего российские предприятия за сентябрь поставили НПЗ Словакии и Венгрии 850 тысяч тонн нефти. В октябре ожидается превышение этого показателя.
Европейские компании могут закупать нефть в России, тогда Украина согласится на транзит, отмечал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.
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