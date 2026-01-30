Два украинских уклониста заблудились в горах Румынии

В Румынии спасатели обнаружили двух украинцев, заблудившихся в горной местности после незаконного пересечения границы. Об этом в телеграм-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

По его информации, мужчины провели несколько морозных ночей в горах после перехода границы в Карпатах. Они промокли до нитки и с трудом передвигались из-за переохлаждения и истощения.

Операция по спуску украинцев с гор заняла более трех часов. После этого уклонистов передали медикам. По предварительным данным, они остались в Румынии.

Ранее стало известно, что среди бегущих из страны украинских уклонистов популярным стал маршрут в Белоруссию. Весь путь через границу занимает до шести дней, украинцы высаживаются от нее на расстоянии до 30 километров.

Тем временем киевский режим ужесточил меры по мобилизации для пополнения рядов ВСУ.