Два техасца хотели превратить гаитянский остров в личный гарем

Американские правоохранители арестовали двух извращенцев из Техаса, планировавших вместе с бомжами захватить небольшой гаитянский остров Гонав и превратить его в личный гарем. Об этом сообщило издание New York Post .

По версии федеральной прокуратуры, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас планировали купить парусник, оружие и боеприпасы, чтобы вторгнуться на небольшой остров с армией завербованных в Вашингтоне бездомных. Они основательно готовились к вторжению.

Задержанные разработали оперативные и логистические планы, выучили гаитянский креольский язык. Вайзенбург специально поступил в Пожарную академию Северного Техаса для изучения протоколов управления и контроля, а позже брал уроки парусного спорта в Таиланде.

Томас поступил на службу в ВВС США для получения военного опыта, а затем сменил места службы с немецкой авиабазы Рамштайн на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. Хотел быть поближе к потенциальным бомжам-новобранцам.

«Вайзенбург и Томас намеревались убить всех мужчин на острове, чтобы затем превратить всех женщин и детей в своих сексуальных рабынь», — заявили федеральные власти.

Педофилам-мечтателям предъявили обвинения в сговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения в другой стране, а также за склонение несовершеннолетнего к созданию детской порнографии, обнаруженной на их устройствах. Им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала шестерых педофилов, растливших 13-лентюю девочку. Выяснилось, что отец девочки — алкоголик, позволяющий вступать своим приятелям в интимные отношения с дочерью.