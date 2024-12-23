«Два сообщения». В США призвали Трампа позвонить Путину

Hill: Трампу нужно позвонить Путину и признать Россию опорой будущего мира

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу посоветовали выработать цельную политику в отношении России, а не просто стратегию в урегулировании российского-украинского конфликта. Об этом сообщил американский журнал The Hill .

В публикации заявили, что Трампу следует понять, что ему не достигнуть прогресса в деле разрешения украинского конфликта без глубокого восстановления дипломатических отношений с Россией.

По мнению автора статьи Томаса Грэма, американский президент должен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и передать ему два сообщения.

Первое касается того, что США не стремятся ни к стратегическому поражению, ни к смене режима в РФ. Трамп должен признать, что «Россия останется одним из столпов любого будущего мирового порядка».

Во втором сообщении должно отмечаться, что встреча на высшем уровне глав США и РФ должна состояться после того, как они объявят «о согласованных рамках управления отношениями и разрешения конфликта на Украине».

Трампу также следует направить своего спецпредставителя по России и Украине Кита Келлога в Москву для начала подготовки к саммиту Россия — США, который может состояться летом 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для обсуждения по урегулированию конфликта на Украине.