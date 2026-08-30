Два самолета Airlink выполнили опасный маневр над стадионом в Кейптауне

Самолеты Airlink опасно пролетели над стадионом DHL в Кейптауне

Два пассажирских самолета Embraer E-195 южноафриканской авиакомпании Airlink опасно прошли над стадионом DHL в Кейптауне. Кадры появились в социальных сетях.

Инцидент произошел 29 августа. Оба воздушных судна выполняли рейсы авиакомпании Airlink. По предварительным данным, самолеты прошли над стадионом с небольшим интервалом. Обстоятельства, которые привели к опасному сближению воздушных судов с ареной, устанавливаются.

Один из лайнеров оказался всего в нескольких метрах от крыши арены, второй пролетел непосредственно в зоне запускавшегося со стадиона фейерверка.

Airlink — региональная авиакомпания Южной Африки, выполняющая пассажирские перевозки внутри страны и по направлениям в соседние государства. Embraer E-195 относится к семейству региональных реактивных лайнеров вместимостью около 100 пассажиров.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса грузовой самолет вспыхнул во время посадки, экипаж не пострадал.