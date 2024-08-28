Два польских солдата пострадали при передаче оружия на границе с Белоруссией

При передаче орудия во время смены поста на границе с Белоруссией получили ранения два польских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования видов вооруженных сил Польши.

«Несчастный случай произошел рядом с Новой Лукой в Подляском воеводстве. Во время передачи оружия при смене поста произошли несколько неконтролируемых выстрелов из табельного оружия. Ранения в ногу получили военнослужащие 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии», — заявили в командовании.

В пресс-службе добавили, что на вертолете скорой помощи пострадавшего отвезли в госпиталь в Белостоке. У второго бойца было ранение в палец, его доставили в Хайнувк для получения специализированной медицинской помощи.

В командовании подчеркнули, что третьи лица не участвовали в инциденте, жизни обоих военнослужащих ничего не угрожает. На месте происшествия военная полиция проводит расследование.

Два дня назад Польша подняла авиацию из-за «российской активности» на Украине.