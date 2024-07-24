Два польских школьника «раздели» одноклассницу при помощи нейросети

Warsaw: в Польше двух школьников обвинили в создании секс-видео при помощи ИИ

В Польше два школьника сделали откровенное видео с участием одноклассницы при помощи искусственного интеллекта. Против подростков возбудили уголовное дело, сообщила местная газета The Warsaw .

Ученики средней школы в Быдгоще «раздели» учащуюся с ними девочку: добавили ее лицо к телу девушки, которая занималась сексом.

О ЧП в полицию сообщил директор учебного заведения. По информации журналистов, игры с нейросетями обернулись для молодых людей уголовным преследованием. На низ завели дело по статье о преступлениях, связанных с распространением детской порнографии.

Если вину школьников докажут, им грозит штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Подростков в ближайшее время вызовут в суд. Правоохранители также выяснят, употребляли ли учащиеся алкоголь, наркотики и проверят их на пристрастие к курению.

Ранее в Подольске задержали треш-блогера с псевдонимом Хилми Форкс по обвинению в распространении порнографии.