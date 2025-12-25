Два офицера стали жертвами столкновения на таджикско-афганской границе

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение, жертвами стали два офицера. Об этом сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

«В ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих пограничного корпуса Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан», — сообщили в комитете.

Столкновение случилось 23 декабря в 23:30 (21:30 по московскому времени). Террористы не подчинились приказу пограничников Таджикистана и оказали сопротивление. В результате операции троих террористов нейтрализовали.

Погранкорпус Госкомитета нацбезопасности выразил надежду, что руководство правительства талибов примет меры для обеспечения спокойствия на границе. Сейчас ситуация нормализовалась.

В октябре 2025 года Минобороны Афганистана сообщило об успешном завершении операции против Пакистана.