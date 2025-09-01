Два легкомоторных самолета столкнулись в Колорадо, один человек погиб

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении в воздухе двух легкомоторных самолетов в Колорадо. Об этом сообщила газета New York Post .

Утром в воскресенье самолеты Cessna 172 и Extra EA-300 одновременно заходили на посадку в аэропорту. На обоих бортах было по два человека.

Один из пилотов «Экстры» погиб на месте, второго госпитализировали, его состояние неизвестно. Пилотам «Цессны» оказали помощь на месте.

Правоохранительные органы начали расследование авиакатастрофы. Кто стал ее виновником, пока не сообщается.

Ранее два Airbus A320 авиакомпании EasyJet столкнулись в аэропорту Манчестера. Одному из них оторвало часть крыла, у другого повредило обшивку.