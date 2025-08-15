В Манчестере пассажирскому лайнеру оторвало часть крыла, он столкнулся с Airbus A320

В аэропорту Манчестера в Великобритании столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Оба Airbus A320 принадлежат авиакомпании EasyJet. Они задели друг друга во время рулежки на взлетно-посадочную полосу.

В результате столкновения у одного из самолетов оторвало часть крыла, к второго зафиксировали повреждение обшивки. Из-за случившегося задержали и отменили несколько рейсов.

По имеющимся данным, столкнувшиеся лайнеры должны были лететь в Гибралтар и Париж. ЧП в аэропорту стало поводом для расследования: специалисты выяснят, как Airbus A320оказались так близко на рулевой дорожке.

Несколько дней назад в США потерпел крушение самолет: после его падения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Калиспелл начался пожар.