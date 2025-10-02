Два дома получили повреждения из-за налета БПЛА под Воронежем

Два частных дома получили повреждения после ударов БПЛА в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — заявил он.

По словам Гусева, в результате происшествия никто не пострадал. Всего за ночь над двумя районами и одним городским округом области уничтожили 38 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночное время силы ПВО сбили 85 украинских дронов над российскими регионами. Больше всего БПЛА ликвидировали над Воронежской областью — 38. Также 13 аппаратов сбили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, два — нал Пензенской.