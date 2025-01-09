Два десятка детей пострадали из-за возгорания телеги у здания школы в Гонконге

Из-за возгорания телеги, оставленной рядом со зданием начальной школы в Гонконге, пострадали 20 детей. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

В больницы попали 13 девочек и семь мальчиков. Все они получили отравление дымом, но остались в сознании. По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Подробности происшествия выясняются. Информация о состоянии детей не поступала.

Несколько дней назад крупный пожар произошел на овощном рынке в Китае. Восемь человек сгорели заживо, еще 15 получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы, и сейчас их жизни вне опасности. Причины возгорания выясняются.

В ноябре прошлого года крупный пожар на угольном предприятии в Китае унес жизни 19 человек. Спасатели эвакуировали 63 сотрудников, из них 51 доставили в больницу.