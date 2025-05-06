Два человека стали жертвами авиаударов по заводу в Йемене

Al Masirah: два человека погибли и 42 пострадали при ударах США по Йемену

В результате авиаударов США и Израиля по цементному заводу в провинции Ходейда на западе Йемена погибли два человека. Также получили ранения еще 42 мирных жителя, сообщил местный телеканал Al Masirah.

«Двое погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии на цементном заводе „Баджель“», — отметили в материале.

Американские и израильские военные атаковали портовый город Ходейда, находящийся под контролем хуситского движения «Ансар Аллах». По городскому порту нанесли шесть авиаударов.

Армия Израиля ранее сообщила, что на Йемен сбросили 50 боеприпасов с 20 истребителей. Главной целью стал завод, который служил важным экономическим ресурсом для «террористического режима хуситов».

Цементный завод в провинции Эль-Ходейда также оказался под обстрелом. В Минздраве хуситов заявили, что ранения получил 21 человек, их доставили в больницу.