Два человека стали жертвами авиаударов по заводу в Йемене
Al Masirah: два человека погибли и 42 пострадали при ударах США по Йемену
В результате авиаударов США и Израиля по цементному заводу в провинции Ходейда на западе Йемена погибли два человека. Также получили ранения еще 42 мирных жителя, сообщил местный телеканал Al Masirah.
«Двое погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии на цементном заводе „Баджель“», — отметили в материале.
Американские и израильские военные атаковали портовый город Ходейда, находящийся под контролем хуситского движения «Ансар Аллах». По городскому порту нанесли шесть авиаударов.
Армия Израиля ранее сообщила, что на Йемен сбросили 50 боеприпасов с 20 истребителей. Главной целью стал завод, который служил важным экономическим ресурсом для «террористического режима хуситов».
Цементный завод в провинции Эль-Ходейда также оказался под обстрелом. В Минздраве хуситов заявили, что ранения получил 21 человек, их доставили в больницу.