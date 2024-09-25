Два человека пострадали при взрыве в здании суда в США

Самодельное взрывное устройство сработало в здании суда в городе Санта-Мария штата Калифорния, пострадали два человека. Об этом сообщил в соцсети Х шериф калифорнийского округа Санта-Барбара.

«Взрыв произошел из-за преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства», — заявил шериф.

Правоохранители предупредили местных жителей и гостей города, что место происшествия не считается безопасным, призвав избегать посещения этого района.

Позже шериф сообщил о задержании одного подозреваемого на месте ЧП. Он также добавил, что жизням пострадавших ничего не угрожает, отметив, что они получили ранения.

Больше никаких подробностей не приводилось.

Ранее в США казнили 55-летнего Марселласа Уильямса, осужденного за убийство журналистки Фелиции Гейл в 1998 году. Ее тело нашли с ножевыми ранениями. Расследование длилось 20 лет, в 2021 году мужчину признали виновным, хотя достоверно его причастность к этому преступлению не установили.