Американца казнили за убийство 26-летней давности

В США казнили осужденного за убийство 55-летнего Марселласа Уильямса. Об этом сообщил CNN .

Вечером 24 сентября ему ввели смертельную инъекцию. Уильямс проходил по делу об убийстве журналистки Фелиции Гейл, чье тело нашли с ножевыми ранениями в ее доме в 1998 году. В 2021 году мужчину признали виновным, но расследование затянулось на 20 лет.

Прокурор округа и семья жертвы выступали против его казни, однако местный губернатор Майк Парсон и Верховный суд штата Миссури отказали в отмене вынесенного решения.

В суде защита Уильямса заявляла, что следователи не доказали вину Уильямса. На орудии убийства нашли множество следов ДНК, в том числе полицейских, а достоверно причастность фигуранта не установили.

В ответ генпрокуратура напирала на другие доказательства: обнаруженные личные вещи жертвы в машине Уильямса, а также факт продажи казненным ноутбука журналистки.

Ранее в США невиновного освободили после 34 лет тюрьмы.