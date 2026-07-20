Два человека погибли в Испании при праздновании победы на ЧМ-2026

EFE: в Испании при праздновании золота ЧМ-2026 погибли 2 человека и 80 ранены

Во время массовых празднований победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу — 2026 погибли два человека и более 80 получили ранения. Об этом сообщило издание EFE .

В городе Сьюдад-Родриго группа фанатов залезла праздновать внутрь фонтана Арболь-Гордо. Верхняя часть конструкции не выдержала веса и обрушилась прямо на 13-летнего подростка. Спасти его не удалось, еще несколько молодых людей из этой группы получили тяжелые травмы.

Также в городе Сонсека прямо во время просмотра финального матча на городской площади скончался 20-летний парень — у него случился внезапный припадок.

В населенном пункте Берриосар группа из 10 человек в капюшонах, вооруженная металлическими прутьями и дубинками, напала на террасе бара на военных, смотревших футбол. Пострадали шесть человек.

В финале турнира футболисты сборной Испании победили Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.