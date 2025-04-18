Два человека погибли и более 20 пострадали при взрыве мотоцикла в Колумбии

По меньшей мере два человека погибли и 25 получили ранения при взрыве мотоцикла рядом с полицейским участком в колумбийском департаменте Уила. Об этом сообщило агентство Infobae .

Взрыв прогремел во время мероприятий, посвященных Великому четвергу (в этом году Пасху православные и католики отмечают в один день). Мотоцикл заминировали так, что здание полицейского участка почти полностью разрушилось, повреждения получили и другие близкорасположенные здания.

Правоохранительные органы ведут расследование.

В январе восемь вооруженных людей попытались напасть на полицейских в мексиканском штате Гуанахуато, однако в завязавшейся перестрелке их всех ликвидировали. Со стороны правоохранительных органов ранения получили три человека. Силовики изъяли на месте происшествия 12 единиц оружия, технику и бронежилеты.