Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

NTV: два человека погибли и 35 пострадали в массовой аварии в Турции

В Турции автобус с сотрудниками строящейся АЭС «Аккую» столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом с рабочими. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще 35, сообщил канал NTV .

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По его данным, 65-летний водитель автобуса, перевозившего работников атомной электростанции, потерял управление на трассе D400 в районе Силифке. Транспорт выехал на встречную полосу. За рулем легковушки был сотрудник АЭС, он погиб. Вторая жертва — пассажирка автобуса. Раненых госпитализировали.

Судя по фото с места, и автобус, и легковушка получили серьезные повреждения. На месте работают представители экстренных служб и столпились очевидцы.

В конце мая в результате другой аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек, травмы получили еще около 30. ДТП случилось на юго-востоке страны, в городе Мерсин. На трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовик и несколько легковых машин. Движение транспорта в обе стороны оказалось временно перекрыто.