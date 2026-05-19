Два человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в Испании

«Два человека погибли, еще четверо, включая двух несовершеннолетних, получили тяжелые ранения в результате стрельбы в муниципалитете Эль-Эхидо в провинции Альмерия», — отметили журналисты.

Стрелок скрылся с места преступления, его разыскивает гражданская гвардия Испании.

В начале мая в США в городе Эдмонд, штат Оклахома, во время ссоры между двумя женщинами началась стрельба. Погибла девушка, еще 22 человека получили ранения, среди пострадавших — шесть несовершеннолетних. Полиция задержала одного подозреваемого, им оказался 18-летний парень.

В штате Нью-Джерси в середине апреля вооруженные люди в масках расстреляли посетителей ресторана. Один человек погиб, шестеро пострадали. Полицейские отметили, что стрельба не выглядела случайной, но мотивы нападения неизвестны.