Два автомобиля Tesla заблокировали на таможне в Литве | 360°

Мир 08 мая 2024, 18:23 Два автомобиля Tesla заблокировали на таможне в Литве Литва запретила вывоз двух Tesla из-за санкций против России IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

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Литовские таможенники запретили вывозить два американских электромобиля Tesla Cybertruck в Белоруссию. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

По данным издания, машины заблокировали на литовско-белорусской границе 7 мая. Сотрудники поста Шальчининкай решили, что Tesla вывозят в Белоруссию, а оттуда планируют перевезти в Россию.

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«Начато досудебное расследование по факту нарушения санкций и контрабанды», — заявили на таможне.

Автомобили стоят минимум 200 тысяч евро.

В Федеральной таможенной службе заявили, что Литва и другие прибалтийские страны саботируют прохождение грузов через границу. В пункте пропуска «Бурачки-Терехово» стояли порядка двух тысяч автомобилей, которые ожидали проезда в Россию.