Два автомобиля Tesla заблокировали на таможне в Литве | 360°

08 мая 2024, 18:23
Два автомобиля Tesla заблокировали на таможне в Литве
Литва запретила вывоз двух Tesla из-за санкций против России
Литовские таможенники запретили вывозить два американских электромобиля Tesla Cybertruck в Белоруссию. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».
По данным издания, машины заблокировали на литовско-белорусской границе 7 мая. Сотрудники поста Шальчининкай решили, что Tesla вывозят в Белоруссию, а оттуда планируют перевезти в Россию.
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«Начато досудебное расследование по факту нарушения санкций и контрабанды», — заявили на таможне.
Автомобили стоят минимум 200 тысяч евро.
В Федеральной таможенной службе заявили, что Литва и другие прибалтийские страны саботируют прохождение грузов через границу. В пункте пропуска «Бурачки-Терехово» стояли порядка двух тысяч автомобилей, которые ожидали проезда в Россию.
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