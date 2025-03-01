Два автобуса столкнулись в Боливии. Погибли 37 человек

El País: 37 человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусами в Боливии

Два автобуса столкнулись лоб в лоб на юге Боливии. В аварии погибли около 37 человек, еще десятки пострадали, сообщила газета El País.

«Не менее 37 погибших и 30 пострадавших, состояние которых еще оценивается», — уточнили в материале.

Командующий пограничной полицией города Уюни Уильсон Флорес рассказал, что один из автобусов ехал из Уюни в Оруро, где проходит карнавал. По предварительной версии, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.

Чтобы достать пострадавших из искореженных автобусов, спасатели использовали экскаватор. Экстренные службы продолжают работать на месте. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Таиланде пассажирский автобус рухнул с холма. Жертвами аварии стали 18 человек, 32 получили травмы.