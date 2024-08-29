Дурова обязали проживать по определенному судом адресу

Libération: Павла Дурова обязали проживать по определенному судом адресу

Фото: Global Look Press

Задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обязали проживать в стране по определенному судом адресу. Об этом сообщила французская газета Libération.

«Дуров обязан проживать по адресу, который установил судья», — заявили журналисты.

Авторы материалы отметили, что бизнесмену не придется носить электронный браслет, поскольку он не пребывает под домашним арестом и волен передвигаться по территории республики. При этом Дурову как минимум дважды в неделю нужно будет появляться в полицейском участке.

В среду, 28 августа, Дурова взяли во Франции под судебный надзор под залог в пять миллионов евро. Бизнесмен обвиняется в шести уголовных преступлениях и правонарушениях, в том числе в якобы соучастии в администрировании мессенджера для совершения незаконных транзакций.

Ранее стало известно, что на период следствия у Дурова изъяли все паспорта.

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