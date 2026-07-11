Дуров заявил о превращении ЕС в банановую республику

Европейский союз становится банановой республикой. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в социальной сети Х .

Таким образом он прокомментировал одобрение Европарламентом закона о сканировании мессенджеров всех жителей Евросоюза.

«Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — заявил бизнесмен.

Тем временем во Франции продолжается рассмотрение дела Дурова — 8 июля в парижском суде прошел очередной допрос. Предприниматель прибыл в здание около 10 утра по местному времени в черной одежде. Допрос стал четвертым с 2024 года.