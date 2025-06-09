Дуров впервые раскрыл детали своего ареста

Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти. Последние 10 месяцев он находится фактически под домашним арестом.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было — такая трактовка „соучастия“ крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — рассказал Дуров.

Дуров сообщил, что по-прежнему находится во Франции, поскольку власти наложили на него ограничение на выезд. Предприниматель отметил, что его отпустили только в Дубай, но это «ограниченный и контролируемый процесс».

Павел Дуров и Илон Маск заключили соглашение о внедрении чат-бота Grok в мессенджер Telegram. Пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке, сообщил Дуров.