Дуров рассказал о тренировках в тюрьме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, какие физические упражнения делал и чем питался во время заключения в тюрьме Франции. Подробностями предприниматель поделился в беседе с Такером Карлсоном, интервью журналист опубликовал на своем сайте .

Бизнесмен рассказал, что во французской тюрьме у него не было доступа к тренажерам, поэтому он соблюдал свой распорядок.

«Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы. Доступа в спортзал у меня не было, приходилось соблюдать свой распорядок», — заявил Дуров.

Бизнесмен отметил, что не ест мясо и фастфуд, поэтому ему сделали исключение по питанию, включив в него больше рыбы.

По словам основателя Telegram, он сидел в небольшой одиночной камере.

«Это была комната в семь квадратных метров или 70 квадратных футов. Никаких окон, бетонный блок. Кровать узкая, без белья, без подушки, матрас такой тонкий, как коврик для йоги, такой тонкий, может быть, один сантиметр, полдюйма. И все», — рассказал он.

Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти, свой арест он назвал политически мотивированным. Он по-прежнему находится во Франции практически под домашним арестом.