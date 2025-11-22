Журналистка Оуэнс заявила о готовящемся на нее покушении жандармерией Франции

Выпустившая фильм о Брижит Макрон журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что французская жандармерия якобы готовит на нее покушение. Об этом она сообщила в соцсети Х.

Американская журналистка проводила расследование о супруге президента Франции Эммануэля Макрона, обещая опубликовать доказательства того, что она якобы родилась мужчиной, а потом сменила пол*.

Недавно, по ее словам, с ней связался некий источник из французских властных кругов. Он сообщил, что на нее готовится покушение. Оуэнс пояснила, что его должность и близость к чете Макрон позволила считать эту информацию достаточно достоверной, чтобы опубликовать ее в случае, если что-то произойдет.

Журналистка утверждает, что операцию по ее устранению поручили небольшой группе национальной жандармерии Франции. В ее состав также вошел один израильтянин.

Оуэнс добавила, что не только ее жизнь находится под угрозой, но и журналиста Ксавье Пуссара.

Ранее американский обозреватель Джо Роган обратил внимание на странную позу Брижит Макрон на одном из старых видео, отметив, что именно мужчины садятся и раздвигают ноги, а не женщины.

* ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.