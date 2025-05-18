Дуров отказался блокировать румынские каналы

Основатель Telegram Павел Дуров не стал выполнять требования представителей одной из европейских стран и отказался ограничивать свободу румынских пользователей мессенджера. Об этом он заявил в своем канале .

Предприниматель отметил, что к нему обратились с просьбой «заставить замолчать консерваторов в Румынии».

«Я категорически отказался», — написал он.

По его словам, нельзя защитить демократию, параллельно ее разрушая. Также Дуров добавил, что румынские граждане заслуживают и свободы слова, и честных выборов.

Сегодня в Румынии стартовал второй тур голосования, избирательные участки запустили во всех населенных пунктах страны. Ранее большинство голосов на президентских выборах получил лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).