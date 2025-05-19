Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии

Внешняя разведка Франции интересовалась IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X.

«На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции», — написал он.

Кроме того, служба внешней разведки акцентировала свое внимание только на геополитике. В частности ее интересовала Румыния, Молдова и Украина.

По словам Дурова, за последние семь лет Telegram предпринимал действия, направленные на борьбу с жестоким обращением с детьми. Ложные заявления о бездействии мессенджера он назвал манипуляцией.

Ранее Дуров отказался выполнять требования представителей одной из европейских стран и не стал ограничивать свободу румынских пользователей мессенджера.