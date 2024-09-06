Дуров напомнил, что нужно делать при претензиях к интернет-сервисам

Если какая-либо страна недовольна интернет-сервисом, то ей следует подать к нему иск. На это указал основатель Telegram Павел Дуров в первом после задержания во Франции комментарии.

«Устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи досмартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом», — подчеркнул предприниматель.

Дуров напомнил, что создание технологий — процесс сложный сам по себе. По его словам, ни один новатор не возьмется разрабатывать новые инструменты, если будет знать о риске личной ответственности за потенциальные злоупотребления его детищем.

В своем комментарии основатель Telegram также назвал установление баланса между конфиденциальностью и безопасностью непростой задачей. В этом плане мессенджер, подчеркнул Дуров, стремится к взаимодействию с регулирующими органами и всегда открыт для диалога.

Павел Дуров опубликовал первое после задержания обращение 5 сентября. В нем он, помимо прочего, поблагодарил всех за поддержку и мемы.