Дуров искупался в заповедном озере Казахстана и попал на штраф

Отправившийся с поездкой в Казахстан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров искупался в Кольсайских озерах на территории Государственного национального природного парка в Заилийском Алатау. Ролик бизнесмен опубликовал в Stories своего канала.

«Это был хороший заплыв», — подписал Дуров видео.

Кольсайские озера считаются заповедными, и за купание в них предусмотрен штраф.

Кроме того, эти три горных водоема известны ледяной водой. Даже в самые жаркие дни лета температура там не поднимается выше +15 градусов.

Дуров посетил Казахстан на минувшей неделе, где принял участие в форуме Digital Bridge в Астане, где выступил в качестве приглашенного гостя и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

В прошлом году после визита Павла Дурова министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев объявил, что Telegram откроет в стране свой офис и назначит личного представителя.