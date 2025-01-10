«Глупости говорит». Миф Науседы об исторически литовском Калининграде опровергли
Историк Ломагин назвал глупостью заявление Науседы о Калининграде
Литовская диаспора в Кенингсберге, когда тот был в составе Германии, была минимальной. Об этом заявил 360.ru историк, доктор исторических наук Никита Ломагин после высказываний президента Литвы Гинатаса Науседы о том, что город якобы исторически принадлежит прибалтийской стране.
«Было Литовское княжество, которое было очень большим. И Восточная Пруссия входила в состав Литовского княжества. Давно это было, 400 лет назад», — отметил специалист.
Он добавил, что заявление Науседы имеет политический характер и не опирается на реальные факты. Ломагин подтвердил, что доля литовского языка и культуры в Кенингсберге была минимальной.
«Ну, а то, что Науседа говорит, это глупости он говорит. Совершенно очевидно, что к моменту, когда того, когда появился Кенингсберг и того, как там развивался, литовская диаспора была мизерной, минимальной. И никаким литовским городом он уже ни в Восточной Пруссии, ни в составе Германии не был», — подчеркнул историк.
По его словам, высказывание литовского лидера является «русофобским выпадом».
Науседа в январе выразил мнение, что «Караляучус никогда не станет Калининградом», несмотря на то, что это российская территория. Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.