«Глупости говорит». Миф Науседы об исторически литовском Калининграде опровергли

Литовская диаспора в Кенингсберге, когда тот был в составе Германии, была минимальной. Об этом заявил 360.ru историк, доктор исторических наук Никита Ломагин после высказываний президента Литвы Гинатаса Науседы о том, что город якобы исторически принадлежит прибалтийской стране.

«Было Литовское княжество, которое было очень большим. И Восточная Пруссия входила в состав Литовского княжества. Давно это было, 400 лет назад», — отметил специалист.

Он добавил, что заявление Науседы имеет политический характер и не опирается на реальные факты. Ломагин подтвердил, что доля литовского языка и культуры в Кенингсберге была минимальной.

«Ну, а то, что Науседа говорит, это глупости он говорит. Совершенно очевидно, что к моменту, когда того, когда появился Кенингсберг и того, как там развивался, литовская диаспора была мизерной, минимальной. И никаким литовским городом он уже ни в Восточной Пруссии, ни в составе Германии не был», — подчеркнул историк.

По его словам, высказывание литовского лидера является «русофобским выпадом».

Науседа в январе выразил мнение, что «Караляучус никогда не станет Калининградом», несмотря на то, что это российская территория. Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.