«Думала аппендицит». В Британии девушка не заметила беременность

Daily Mirror: британка с подозрением на аппендицит родила ребенка за 45 минут

Жительница Великобритании Деми‑Ли Сефтон попала в больницу с подозрением на аппендицит и уже через 45 минут неожиданно родила ребенка. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По информации издания, 21-летняя девушка даже не подозревала о беременности: плод развивался в особом положении, поэтому живот не был заметен. На протяжении всех месяцев у нее сохранялись регулярные кровотечения, которые она принимала за менструацию.

Сефтон обратилась в больницу с сильными болями в животе, предполагая, что это воспаление аппендикса. Медики быстро установили истинную причину ее состояния, после чего начались стремительные роды.

Парень британки, Брэд Баррингтон не сразу поверил, что стал отцом. Они не планировали ребенка до покупки собственного жилья, однако внезапное пополнение семьи изменило их планы.

Ребенок, как отметили журналисты, появился на свет здоровым.

Стремительные роды пришлось принимать и подмосковным врачам. Вечером 12 января в приемное отделение Лобненской городской больницы поступила беременная пациентка, малыша которой приняли прямо в приемом покое.