Врачи Лобненской больницы оперативно приняли сложные роды

Вечером 12 января в приемное отделение Лобненской городской больницы поступила беременная пациентка. При осмотре медики установили, что у женщины начались стремительные роды, что потребовало немедленного вмешательства.

Времени на перевод в родильное отделение не было, и дежурная бригада врачей оперативно приняла роды прямо в приемном покое. На свет появился здоровый мальчик. После процедуры маму с новорожденным перевели в специализированное учреждение для дальнейшего наблюдения в течение нескольких дней.

Напомним, что в конце прошлого года медики Лобненской подстанции скорой помощи также оказали экстренную акушерскую помощь. Фельдшер Ирина Баширова и медбрат Игорь Спирин успешно приняли роды в автомобиле такси и доставили роженицу с ребенком в больницу города Долгопрудный.

Специалисты Лобненской больницы и скорой медицинской помощи регулярно демонстрируют высокий профессионализм, готовность к нестандартным ситуациям и способность оперативно спасать жизни в самых сложных обстоятельствах.



