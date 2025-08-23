Духовный советник Трампа пастор Бернс объявил о поездке на Украину

Находящийся с визитом в Южной Корее духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс анонсировал свою поездку на Украину. Об этом священник написал на своей странице в социальной сети X .

Судя по датам, в Киев священнослужитель прибудет в День независимости Украины, 24 августа.

«Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину», — написал Бернс.

Для американского пастора это не первая поездка в Киев. В первый раз он посетил Украину весной 2022 года.

Комментируя итоги своего визита, Бернс отмечал, что раньше выступал с резкой критикой поставки вооружений украинским военным, но после турне поменял свою позицию.

Бернс не оставил без внимания встречу Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо оставаться на стороне Киева, чтобы обеспечить прекращение боевых действий.

Марк Бернс — известный в США евангельский пастор и владелец христианской телевизионной сети NOW Television Network.

Журналисты называли его главным духовным советником Трампа за его поддержку президента США еще во время первого срока, а также главным амбассадором консервативного религиозного электората.

В минувшую пятницу, 22 августа, президент США Дональд Трамп объявил, что через две недели примет «очень важное решение» по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что внимательно изучит поведение Москвы и Киева, чтобы определиться с дальнейшим курсом.