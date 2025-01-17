Дуда посоветовал Зеленскому придержать язык насчет выборов в Польше

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали сдерживаться и быть осторожнее со словами после того, как раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого. Об этом телеканалу wPolsce24 заявил действующий глава государства Анджей Дуда.

До этого Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в Евросоюзе, ни в составе НАТО, пояснив, что его мнение связано с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. Посетивший Польшу Зеленский в ответ предложил политику готовиться к тому, чтобы самому защищать свою страну с оружием в руках.

Дуда высказался по этому поводу, отметив, что не знает, почему Зеленский так сказал о кандидате в президенты Польши, но в таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Он отметил, что украинские политики просто боятся этой темы.

«Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен», — заключил Дуда.

Ранее польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.