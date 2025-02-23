Дуда обсудил с Трампом создание в Польше военной базы «Форт Трамп»

Польский лидер Анджей Дуда обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом создание в Польше военной базы «Форт Трамп». Об этом глава европейского государства сообщил в эфире телеканала Republika .

Встреча президентов состоялась 22 февраля в Вашингтоне.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о „Форт Трамп“», — отметил Дуда.

Он не стал раскрывать подробности план возведения объекта. Польский лидер рассказал, что власти не опасаются сокращения военного присутствия США в стране. Американцы инвестируют в безопасность, так как считают Польшу «надежным союзником».

Всего в европейской стране базируется около 10 тысяч военных США. В январе сообщалось, что Трамп может сократить американский контингент в Европе на 20% и вывести около 20 тысяч бойцов. Глава Белого дома также хотел бы получить от ЕС финансовое обеспечение солдат, которые останутся в регионе.