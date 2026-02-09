Дубинка, газ и крики «домой». Под Варшавой напали на двух украинок

Польская полиция задержала четырех человек по делу о нападении на двух женщин с Украины в городе Прушков недалеко от Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF24 .

По данным журналистов, нападение произошло в выходные. Пострадавших девушек доставили в больницу. По одной из версий, нападавшие могли использовать деревянную дубинку и слезоточивый газ. Следователи проверят версию о мотиве, связанном с национальностью пострадавших.

«Согласно полученным полицией сообщениям, нападавшие во время нападения выкрикивали вульгарные ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину», — уточнили авторы публикации.

Полицейский задержали граждан Польши: 45-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Перед нападением агрессивные люди шли по улице и били окна в жилых домах. Когда одна из местных жительниц подошла к ним, они отреагировали ударами и нанесли ей травмы. Вторая женщина прибежала на помощь и также пострадала от рук нападавших.

В декабре 2025 года в строительном училище польского города Слупска избили 16-летнего подростка за то, что он выходец с Украины. Травлю беженца начал преподаватель.