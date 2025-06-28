Дубайский принц оплатил счета всех гостей ресторана, в котором пообедал

В Дубае наследный принц города, а также вице-премьер и министр обороны ОАЭ шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум оплатил счета всех посетителей ресторана, где он обедал. Об этом сообщило издание Khaleej Times .

По словам очевидцев, шейх пришел в один из ресторанов в торговом центре Dubai Mall вместе с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном и их друзьями.

«Когда я попросила чек после еды, в ресторане мне сообщили, что шейх Хамдан бен Мухаммед оплатил счет за всех», — рассказала одна из посетительниц в разговоре с изданием.

Фото и видео момента позже появились в соцсетях. Гости были приятно удивлены щедрым поступком принца.

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