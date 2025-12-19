Дубай затопило после проливных дождей

На Дубай обрушилась непогода, после проливных дождей по улицам плавают дорогие спорткары, в аэропортах большинство рейсов перенесли или отменили. Подробности сообщили на сайте Tourdom.ru .

Сначала регион накрыла песчаная буря, потом начались ливневые осадки. Стихия бушевала несколько дней, итогом стали затопленные улицы Дубая и других городов ОАЭ. Ветер раскидал заборы и лежаки, местных жителей частично перевели на удаленку, туристы жалуются, что невозможно вызвать такси.

Пляжи и парки закрыли для посещения, дороги перекрыли, коммунальщики устраняют последствия потопа, полиция призывает всех оставаться дома. В аэропортах постепенно начали восстанавливать нормальный режим работы.

Национальный метеорологический центр ОАЭ предупредил, что проливные дожди будут идти по всей стране до полудня, а потом могут возобновиться в ночь на субботу.

В Кемере в начале декабря российских туристов на автофургонах смыло в море во время сильного ливня. Спасатели с помощью эвакуаторов вытащили автомобили, отдыхающие не пострадали.