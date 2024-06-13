Дружественная страна. В Кремле указали на глубокий потенциал развития отношений с КНДР

Песков: Россия будет развивать отношения с КНДР по восходящей

Фото: РИА «Новости»

Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей по восходящей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Северная Корея — это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения, будем это делать и дальше по восходящей», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал очень глубоким потенциал развития двусторонних отношений. Право России на сотрудничество с КНДР ни у кого не должно вызывать озабоченность, и его никто не может оспаривать.

Ранее Песков пообещал своевременно сообщить о визите президента Владимира Путина в Северную Корею. Такие заявления делают после согласования с руководством другого государства, напомнил представитель Кремля.

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