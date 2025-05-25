Дрон скинул емкость с краской на посольство России в Швеции

На посольство России в Швеции с дрона сбросили емкость с краской

На здание посольства России в Швеции вновь сбросили емкость с краской, обращение к местным властям с призывом пресечь нападения не дало результатов. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

«Около 03:40 утра посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией дипломатического представительства, беспилотник сбросил на площадку перед главным входом емкость с краской. Особый цинизм инциденту придает то, что операторы дрона использовали стеклянную емкость, способную нанести тяжелые увечья людям», — заявили в пресс-службе.

Дипломаты отметили, что подобные нападения продолжаются уже более года на регулярной основе. Посольство неоднократно обращалось к МИД Швеции и шведской полиции с призывами пресечь подобные атаки и в полном объеме выполнять обязательства по обеспечению неприкосновенности и безопасности иностранных дипломатических миссий по Венской конвенции от 1961 года.

«Тем не менее результатов нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании основополагающих норм международного права. Ответственность за возможные последствия инцидентов будет лежать на шведских властях», — заявили в дипмиссии.

В апреле неизвестные также бросили емкости с краской перед зданием посольства России в Швеции.