«Трамп в отчаянии». В США заявили о провале военной операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп стал осознавать, что военная операция против Ирана идет не по плану. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

«Президент Трамп в отчаянии и панике! <…> Трамп понимает, что нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном», — сказал он, говоря об угрозах президента в отношении Ормузского пролива.

Ранее глава Белого дома предупредил, что если Иран перекроет судоходство в Ормузском проливе, то США усилят удары в 20 раз по сравнению с нынешними. Он назвал это «подарком» Америки Китаю и прочим государствам, активно пользующимся этим маршрутом.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция готовит совместную с партнерами оборонную миссию по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Также он объявил о дополнительных двух фрегатах для миссии Aspides в Красном море.