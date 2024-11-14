Древний кувшин с тысячей серебряных монет нашли в Турции при подготовке могилы

Жители деревни Тарсус в Турции, копая могилу, наткнулись на древний керамический кувшин, полный серебряных монет. Об этом сообщил британский таблоид The Daily Express .

Приехавшие на место полицейские и сотрудники музея подсчитали монеты и выяснили, что их 1100. Какому народу принадлежал клад и когда его закопали, теперь предстоит выяснить специалистам.

Могилу копали для 26-летнего местного жителя, погибшего в ДТП. Из-за находки его похороны пришлось отложить.

Ранее в Троице-Сергиевой лавре археологи нашли крупнейшее хранилище древнего зерна — более 2,5 тонны проса, ржи, пшеницы, ячменя и других культур. После того как зерно «расшифруют», можно будет узнать все о том, какие растения в прошлом культивировались, и как они выглядели.