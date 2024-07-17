Посольство России в Гааге указало на высокую политизацию дела МН17

Высокая политизация вокруг дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году не позволила выяснить истинные причины ЧП. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Нидерландах.

«В небе над Донбассом 10 лет назад случилось крушение следовавшего по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур рейса МН17 „Малайзийских авиалиний“, оно унесло жизни 298 человек. С сожалением констатируем, что высокая степень политизации дела МН17 не позволила провести независимые и полные международные расследования согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве напомнили, что Россия не смогла полноценно принять участие в уголовном и техническом расследовании причин крушения рейса. Суд также не учел представленный Россией колоссальный объем данных.

Ранее МИД России потребовал от Нидерландов прекратить делать страну ответственной за катастрофу MH17.