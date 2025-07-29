Доступ к порносайтам запретили в Киргизии

Полную блокировку сайтов с порнографией ввели в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова.

«Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон „О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве“», — рассказали представители киргизского лидера.

Согласно принятому закону, провайдеры начнут блокировать сайты, распространяющие порнографический контент. Их работа будет приостановлена на срок до двух месяцев.

Временем распространения такого контента будет считаться либо тот момент, когда его впервые опубликуют в интернете, либо когда информация о нем станет известна представителю уполномоченного государственного органа. Изменения вступят в силу после десяти дней со дня опубликования закона.

Ранее в Канаде предложили ограничить доступ американцев к Pornhub.